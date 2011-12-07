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«Барс» второй раз подряд проиграл «Соколу»

Счет в серии стал равным.

Казанский «Барс» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Петрова у себя дома проиграл красноярскому «Соколу» (1:2).

Хозяева открыли счет на седьмой минуте, но за 19 секунд до конца периода «Сокол» сумел отыграться. За 2 минуты до конца второго периода гости реализовали большинство после удаления Владислава Кара. Третий период запомнился тем, что команды собрали на двоих 20 минут штрафного времени.

Таким образом, «Сокол» сумел сравнять счет в серии, проигрывая перед выездом в Казань 0-2.

КВ
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