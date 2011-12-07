В России решили пустить болельщиков на футбольные матчи

Роспотребнадзор направил в РФС согласованный регламент проведения матчей РПЛ и тренировочного процесса клубов. Документ подразумевает допуск зрителей на трибуны стадионов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

«Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — гласит заявление.

Напомним, что «Рубин» проводит в этом сезоне домашние матчи на Центральном стадионе, вмещающем 25 тысяч зрителей. Велика вероятность того, что с июня клуб вернется на «Ак Барс Арену», вместимостью 45 тысяч человек. Таким образом, на стадион могут быть допущены около 4,5 тысяч зрителей. Средняя посещаемость 9 домашних игр «Рубина» в этом сезоне составила 8,4 тысяч человек.