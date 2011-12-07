Матч «Рубина» до пандемии собрал меньше зрителей, чем игра с «Локомотивом»

Один из матчей «Рубина» до пандемии собрал меньше зрителей, чем игра с «Локомотивом». Игра состоялась на Центральном стадионе. Речь идет о матче 12-го тура против «Тамбова» — его посетили 2585 зрителей. Встреча закончилась победой казанцев со счетом 2:1

На первый матч в Казани после рестарта РПЛ пришло 4189 зрителей (9,8% от вместимости), «Рубин» проиграл «Локомотиву» 0:2.

Telegram-канал «Футбольная картография» в свою очередь уточняет, что в этом туре на двух стадионах была превышена допустимая квота в 10% болельщиков. Игру «Ростова» и «Арсенала» посмотрели 4541 человек, что составляет 10,4% от вместимости, а встречу «Зенита» с «Крыльями» — 6379 человек или 10,1%.