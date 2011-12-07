Экс-президент «Рубина» награждён знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани»

Во вторник на заседании VII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва мэр столицы РТ Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды, сообщает портал kzn.ru. В число награждённых вошёл экс-президент «Рубина» Александр Гусев.

Гусеву вручили знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

«Для нас большая честь и гордость вручать эту награду человеку, который при жизни является легендой. Вы начинали в промышленности, работали в органах государственной безопасности, Госсовете Татарстана и, конечно, были самым знаменитым президентом футбольного клуба „Рубин“. Вы вместе с нашей прославленной командой завоевали чемпионство. Вы и сегодня активно работаете на ниве ветеранской организации и в качестве председателя футбольной федерации, многое делаете для детей», — заявил Метшин.

Александр Гусев занимал пост президента «Рубина» в 2005–2011 годах. За это время казанский клуб стал двукратным чемпионом страны (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010).