Степан Захарчук пополнил состав «Нефтяника»

«Нефтяник» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами. Состав альметьевского клуба пополнили защитники Степан Захарчук и Дмитрий Шуленин, а также форвард Игорь Полыгалов.

Захарчук последний сезон провёл в Чехии, выступая за клуб Экстралиги «Динамо» из Пардубице и «Рытиржи Кладно» (второй по силе дивизион). За «Динамо» защитник провёл пять матчей и не отличился результативными действиями. В «Рытиржи Кладно» Захарчук провёл 36 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков и вывел клуб в Экстралигу.

Дмитрий Шуленин в минувшем сезоне выступал за клубы ВХЛ «Сокол» и «Ростов», а также в чемпионате Беларуси за минскую «Юность». Игорь Полыгалов в сезоне 2020/21 защищал цвета «Трактора» — в 44 матчах он набрал 12 (4+8) очков.