Казанская фехтовальщица завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Сборная России на Олимпиаде в Токио пополнила копилку наград восьмой золотой медалью. Квартет российских фехтовальщиц состоящий из Ларисы Коробейниковой, Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной и Марты Мартьяновой (Казань) обыграли своих соперниц из Франции в финале женской командной рапиры со счетом 45:34.

Стоит отметить, что татарстанская рапиристка Марта Мартьянова в ходе финала получила травму ноги, но спустя пять минут, она все же вернулась на площадку, чтобы помочь команде добыть важную победу.