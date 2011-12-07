«Копенгаген» и «Торпедо-Белаз» сегодня сыграют на Центральном стадионе

Сегодня в Казани пройдет первый за долгое время еврокубковый матч. Но пока что играть будет не «Рубин», а белорусский «Торпедо-Белаз» и датский «Копенгаген» в рамках квалификации Лиги Конференций. Команды провели предматчевую тренировку на поле стадиона, который уже давно не принимал иностранных футбольных гостей.

Жодинцы предпочли Центральный стадион иным вариантам в выборе «домашней» арены для международного матча. Напомним, что клуб из Белоруссии не имеет возможности принимать соперников из Европы дома, так как авиасообщение страны с европейскими государствами осложнено из-за майского инцидента с экстренной посадкой, якобы заминированного самолета в Минске.

По решению УЕФА, матч пройдет без зрителей, а следовательно казанским любителям футбола, как и болельщикам обеих команд, не удастся увидеть игру своими глазами. В первой встрече «Копенгаген» одержал уверенную победу над соперником со счетом 4:1, что превращает ответную встречу в столице Татарстана практически в формальность, но несмотря на это, датчане настроены победить не только по итогам противостояния, но и сегодня.

Любопытно, что до этого дня «арена под белым Кремлем» осталась неприступна для представителей датского футбола. В 2010 году они уже гостили в Казани и играли с «Рубином» в группе Лиги чемпионов. Тогда тринадцатикратные чемпионы Дании не смогли увезти домой ни одного очка — казанцы оказались сильнее, одержав минимальную победу (1:0).