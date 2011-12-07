Форвард Жонатас, переболевший COVID-19, покинул «Эльче»

31-летний нападающий Жонатас, известный по выступлениям за «Рубин», покинул испанский «Эльче». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В марте этого года футболист переболел COVID-19, но тем не менее помог «Эльче» решить задачу повышения в классе. Испанский клуб финишировал на шестом месте в Сегунде и добыл место в Ла Лиге по итогам плей-офф. Команда поэтапно выбила «Реал Сарагосу» (0:0, 1:0) и «Жирону» (0:0, 1:0). Жонатас в этих матчах отличился прямой красной карточкой.

Отметим, что форвард провёл за «Эльче» в минувшем сезоне 16 матчей и забил семь голов.