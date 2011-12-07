«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в последнем предсезонном матче

Сегодня на льду «Татнефть Арены» состоялся последний товарищеский матч перед стартом регулярного сезона КХЛ. «Ак Барс» не оставил шансов «Нефтехимику», разгромив соседей со счетом 7:3.

Уверенную победу «барсам» помогли добыть точные удары Воронкова, Дыняка, Линдхольма, Зарипова, Кагарлицкого, Лямкина и Лукоянова. Подопечные Квартального оказались сильнее своих визави в каждом из трех периодов встречи — 1:0, 4:2 и 2:1.

Напомним, что ранее «Ак Барс» второй раз подряд выиграл домашний турнир Кубок чемпионов, всухую (3:0) переиграв в финале петербургский СКА.

Регулярный сезон КХЛ казанцы начнут дома матчем с «Йокеритом». Встреча состоится в следующий четверг, 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.