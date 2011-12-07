Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Леонид Слуцкий получил государственную награду от Президента РТ

Главному тренеру «Рубина» была вручена была вручена медаль «100 лет образования ТАССР».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Благодаря энергии и таланту людей, увлеченных своим делом, в том числе находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях», — отметил Рустам Минниханов 

Отметим, что медаль «100 лет образования ТАССР» была вручена наставнику двукратных чемпионов на торжественной церемонии, прошедшей в казанском Кремле.

Напомним, что после шестого тура «Рубин» имеет 11 набранных очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.

КВ
Лента новостей