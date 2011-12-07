Леонид Слуцкий получил государственную награду от Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Благодаря энергии и таланту людей, увлеченных своим делом, в том числе находящихся в этом зале, воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре, управлении и других не менее важных отраслях», — отметил Рустам Минниханов

Отметим, что медаль «100 лет образования ТАССР» была вручена наставнику двукратных чемпионов на торжественной церемонии, прошедшей в казанском Кремле.

Напомним, что после шестого тура «Рубин» имеет 11 набранных очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.