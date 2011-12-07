«Нефтехимик» не смог увезти очков из Оренбурга

Сегодня в рамках восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Оренбурге состоялась встреча местного одноименного клуба и «Нефтехимика». Несмотря на уверенную игру с одним из лидеров первенства, подопечным Кирилла Новикова не удалось добиться положительного исхода. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу (1:0) оренбуржцев.

Отметим, что единственный гол в этой встрече влетел в ворота нижнекамцев ещё в первом тайме. Решающий в этом поединке удар удался Сергею Брееву — воспитаннику татарстанского футбола.

В параллельной встрече челнинский «КАМАЗ» принимал на своем поле «Факел». Проигрывая по ходу встречи, подопечным Клонцака удалось добиться волевой победы (2:1) над крепким коллективом из Воронежа.

В режиме онлайн оба клуба из Татарстана расположились в верхней десятке турнирной таблицы ФНЛ. «КАМАЗ» занимает шестую строчку с 14-ю очками, «Нефтехимик» удерживает десятое место с 11-ю баллами.