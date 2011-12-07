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«Ак Барс» дома пересилил «Амур»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» на своем льду сумели обыграть «Амур» из Хабаровска, хоть и пропустили первыми – 3:1.
Александр Горшков реализовал свой выход к воротам Шарыченкова, однако затем хозяева льду провели три шайбы в ворота гостей – отличились Секач, Ландер и Бурмистров. В воскресенье, также на своем льду, казанцы проведут матч против «Адмирала» из Владивостока.
КВ
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