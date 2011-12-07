Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Динамовки Казани продолжают лидировать в чемпионате России по хоккею на траве

Казанская команда «Динамо-ГАП» в Санкт-Петербурге дважды переиграла местный клуб «Санкт-Петербург» - оба раза со счетом 4:0.
Подопечные Валентины Апельганец набрали 59 очков и на 4 очка опережают «Динамо-ЦОП-МСК».Заключительные матчи наша команда проведет 3-4 октября в Подмосковье против «Динамо-Электросталь».
КВ
Лента новостей