КХЛ отменила Неделю звёзд хоккея в 2021 году

КХЛ на официальном сайте объявила об отмене Недели звёзд хоккея в 2021 году. Событие должно было пройти в январе в Латвийской Республике, но пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы лиги.

«К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей — в таком формате оно теряет всякий смысл», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Напомним, что в 2020 году Неделя звёзд хоккея прошла в Москве.