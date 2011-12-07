Леонид Слуцкий слетал на родину за победой

Инфекционный плен

В 9-м туре РПЛ казанский клуб гостил в Волгограде у местного «Ротора». Этот матч стал первым для хозяев с момента вспышки COVID-19 в расположении команды. 12 сентября стало известно о 7 зараженных, чуть позднее спортивные СМИ узнали еще о трех положительных тестах. В списке больных оказались, к примеру, знакомые казанским болельщикам Камиль Муллин, Бека Микелтадзе, Ника Кипиани, а также Зурико Давиташвили и Данил Степанов (права на последних принадлежат «Рубину»).

Вспышка инфекции привела к тому, что «Ротору» впаяли три технических поражения подряд - в матчах РПЛ против «Краснодара» и «Ростова», а также в Кубке страны против ставропольского «Динамо». Только лишь 22 сентября стало известно о том, что клуб из Волгограда приступил к тренировочному процессу и начал подготовку к встрече с «Рубином», но не в оптимальном составе.

Последний раз команды встречались аж в 2004 году. Тогда «Ротор» провел последний для себя сезон в элитном дивизионе и благополучно вылетел, финишировав в чемпионате последним. Бонусом в начале 2005 года клуб лишили профессионального статуса, с чего началась эпоха скитаний по подвалам российского футбола. Некогда двукратный серебряный призер российского чемпионата, участник еврокубков за годы вне элиты успел поиграть и в ПФЛ, и на любительском уровне, несколько раз поменять эмблемы и обрести новый стадион, возведенный к ЧМ-2018. Вернулся Волгоград в РПЛ по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ - 2019/20.

«Ротор» почти сразу стал командой-загадкой в элитном дивизионе из-за своей селекционной политики. К началу сентября в составе насчитывалось аж 5 футболистов с паспортами Грузии. Шестым мог стать нападающий Анзор Саная, но в Волгограде решили не продлевать с ним контракт. Отжечь в полную силу данный десант пока так и не сумел - Жано Ананидзе досрочно разорвал соглашение с «Ротором», а в оптимальную игровую форму других футболистов вмешался ковидный карантин, о чем мы писали выше. Да и возвращение в итоге не заладилось - к 9-му туру «Ротор» припарковался на последнем месте в турнирной таблице.

Ностальгия для наставника

Для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого матч в Волгограде был особенным. Специалист родился в этом городе, здесь же делал первые шаги в ранге футболиста и тренера. В ранге же главного тренера клуба РПЛ Слуцкий прилетел в город на Волге впервые.

К игре с «Ротором» в стан «Рубина» вернулись все ключевые игроки. Место в воротах занял Юрий Дюпин, свои дисквалификации отбыли Ин Бом и Уремович, а вместо Йевтича в средней линии появился Абильдгор. Наставник волгоградцев Александр Хацкевич же комплектовал основу из тех игроков, что были здоровы. Поэтому в воротах оказался хорват Йосип Чондрич, при котором его предыдущая команда «Истра 1961» неизменно финишировала на предпоследнем месте в чемпионате, а в полузащите дебютировал 20-летний Кирилл Колесниченко. В целом «Ротор» ожидаемо выставил сверхоборонительный состав в три центральных защитника.

Особых плодов это не принесло. «Рубин» задавил хозяев в первом тайме, а Хвича достаточно быстро (на 20-й минуте) посадил на желтую карточку флангового защитника Армена Манучаряна. Единственная хорошая атака «Ротора» случилась разве что после двух подряд угловых, когда головой плотно пробивал Гогуа, но мяч великолепно парировал Дюпин.

Казанцы долгое время пристреливались вокруг да около. Долгожданный гол случился на 41-й минуте: его создал Хван Ин Бом. Полузащитник получил в штрафной пас от Шатова, после чего мягко навесил снаряд вдоль линии вратарской. Соломон Кверквелия (еще один экс-рубиновец!) потерял за спиной Деспотовича, а серб извернулся и протолкнул головой мяч в ворота.

И вновь пенальти...

Второй тайм начался совсем уж радостно для гостей - сначала Шатов создал забросом в штрафную прекрасный момент для Макарова, но удар Дениса головой оказался слабым, а парой минут спустя Манучарян ударил в верховой борьбе по затылку Зуеву и оставил «Ротор» доигрывать матч в меньшинстве. Казалось бы, вот шанс на разгром соперника!

Ан нет, «Рубин» вновь долго искал подходы к воротам Чондрича. В этой ситуации на исходе часа игрового времени за дело взялся Квара, плотно и точно пробивший в дальний угол ворот метров с 15, 2:0. Этот мяч стал для легионера первым за 17 игр в составе клуба и сборной. Полузащитник входит в четверку самых бьющих игроков команды (2,9 удара за матч), однако его показатель xG (ожидаемые голы) сейчас отстает на 0,56 пункта. Не критично, ведь у того же Ивана Игнатьева xG проседает на 1,44.

Однако интрига вернулась практически сразу, ведь «Ротор» наказал гостей за секундную расслабленность. Николаев с правого края выполнил подачу в штрафную казанцев, где Абильдгор пытался сыграть головой на перехвате, но по итогу срезал мяч во вратарскую. Этим подарком с удовольствием воспользовался Фламарион, отквитав один гол.

Пропущенный мяч встряхнул «Рубин». Так, ударом с линии штрафной попытал счастье Ин Бом, атакой позже штрафной закончился плотным ударом Абильдгора, но вратарь отразил оба опасных момента. Результат вновь сделал Кварацхелия: пытаясь прокинуть мяч мимо Микелтадзе, Квара направил снаряд точно в руку соотечественнику - однозначный пенальти. Это уже третий одиннадцатиметровый, добытый Хвичей для «Рубина» в этом сезоне (лучший показатель в лиге) и пятый за карьеру в Казани. Если раньше пенальти у казанцев били только форварды, то в этот раз к мячу подошел Шатов и поставил точку в матче - 3:1.

- Должен был бить Деспотович, но бывают ситуации, когда один игрок чувствует себя не очень уверенно, а второй, наоборот, уверенно, то могут быть изменения, - объяснил после матча Слуцкий.

Отрадно, что вторую игру подряд «Рубин» нанес по воротам соперника более 20 ударов. Плавно набирает форму Олег Шатов, выдавший против аутсайдера, пожалуй, лучший матч в составе казанцев. Впереди у «Рубина» последний матч перед октябрьской паузой на игры сборных - 4 октября команда дома примет соседа по таблице «Ахмат». Соперник крепкий, но радует, что три последние игры в Казани остались за хозяевами.