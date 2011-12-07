Никита Медведев рассказал о несостоявшемся три года назад переходе в «Рубин»

Голкипер «Рубина» Никита Медведев в интервью Sports.ru рассказал о несостоявшемся ранее переходе в казанский клуб.

— Куда тебя еще звали в 2017-м?

— Первый вариант — «Рубин». В него тогда уходил весь тренерский штаб, а мне очень хотелось продолжить работу с Бекиичем [Бердыевым] и Виталичем [тренером вратарей Кафановым]. Но они долго не могли подписать контракт, я сидел, ждал, каждый день звонил Виталичу с вопросом: «Еще не подписали?» Потому что он тогда сказал: «Мы заберем тебя и Сослана».

В это же время меня звал «Локомотив». В какой-то момент там уже начали настаивать, что пора определяться. Я понял, что потяну еще — и предложение пропадет. Позвонил Виталичу, все объяснил. Он ответил: «Честно, не знаю, будем мы в итоге здесь или нет. Лучше поезжай и подпиши контракт с „Локомотивом“. Это большой клуб, ты заслужил».

Я так и сделал, тем более «Локомотив» был моей мечтой, болел за него с детства. Но случается, что мечты сбываются не так, как мы хотим, — заявил голкипер.

Напомним, что в летнее трансферное окно сезона 2017/18 из «Ростова» в «Рубин» вместе с тренерским штабом пришли шесть футболистов: вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат, полузащитник Павел Могилевец и нападающий Сердар Азмун.