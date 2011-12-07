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Воспитанник «Нефтехимика» стал обладателем Кубка Стэнли

Сергачев стал первым татарстанцем, выигравшим главный трофей НХЛ.

Воспитанник «Нефтехимика» Михаил Сергачев, ныне защитник «Тампа Бэй Лайтнинг», в составе своей команды стал обладателем Кубка Стэнли.

Это первый случай, когда обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги стал татарстанец. Победа была одержана в шестом матче финала против «Даллас Старс». Также чемпионство завоевали четыре россиянина — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

Сообщается, что после победы нижнекамский клуб сразу связался с Сергачевым и поздравил его с завоеванием трофея.

КВ
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