Воспитанник «Нефтехимика» стал обладателем Кубка Стэнли

Воспитанник «Нефтехимика» Михаил Сергачев, ныне защитник «Тампа Бэй Лайтнинг», в составе своей команды стал обладателем Кубка Стэнли.

Это первый случай, когда обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги стал татарстанец. Победа была одержана в шестом матче финала против «Даллас Старс». Также чемпионство завоевали четыре россиянина — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

Сообщается, что после победы нижнекамский клуб сразу связался с Сергачевым и поздравил его с завоеванием трофея.