«Рубин» на своей арене спас матч против «Спартака»

У гостей же не было в заявке Фернандеша, Зе Луиша и Адриано, а Глушаков остался в запасе – как и Еременко. Зато были в «старте» у «Спартака» Боккетти и Попов, оба поиграли и за «Рубин». Тренеры отлично друг друга знали – оба работали вместе.Но в этом матче перед ними стояли разные задачи. Ясно было, что без травмированного на тренировке Азмуна в атаке хозяевам будет непросто – Полоз транжирил свои моменты, плохо цеплялся за мяч. Байрамян попытался ему помогать, и что-то у него получалось, но не более того. «Спартак» же активно шел вперед большими силами, но все атаки красно-белых заканчивались у штрафной площади «Рубина» - Навас цементировал оборону хозяев, и реальной работы у Коновалова не было, хотя однажды он уверенно сыграл на выходе. Дважды москвичи подавали угловые, но ничего из розыгрыша стандартов не извлекли.Но нагнетать напряжение у чужих ворот гостям удавалось, и ясно было, что в перерыве последуют замены, чтобы поддерживать высокий темп.Во втором тайме вышел на поле у «Спартака» Роман Еременко и начал методично расшатывать оборону «Рубина».Но самый опасный момент был у «Рубина», но на 53-й минуте сначала Полоз замешкался, выйдя один на один с вратарем, а затем и Байрамян не сумел добить мяч.Увы, для казанцев, на 78-й минуте после подачи Комбарова в штрафную Устинов выставил руку в своей ширафной – пенальти. Его четко и реализовал Комбаров – сам добился, сам забил - 0:1. И все должно было кончиться победой «Спартака», но в уже добавленное время Бердыев выпустил на поле Сорокина, и тот первым же касанием головой переправил мяч в ворота после подачи углового – 1:1, и скучной эту ничью никак не назовешь.