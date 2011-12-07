Стало известно, когда откроется врачебный офис в «Салават купере»

В декабре 2018 года здесь планируют открыть офис педиатров и врачей общей практики, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Работы по его вводу находятся в стадии завершения: ведется отделка помещений и монтаж систем водоснабжения и отопления.