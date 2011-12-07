УНИКС в Химках не сумел сдержать Шведа и партнеров

А туту еще пошли трехочоквые у Шведа, но казанцы упрямо защищались, и всего три очка вели химчане после первой четверти, а во второй казанцы дважды вырывались вперед. Однако три фола получил Клименко и уселся на лавку. И в начале третьей четверти «Химки» вырвались вперед уже на 14 очков – 49:35.И к последнему перерыву химчане уже вели крупно – 59:43. К четвертой четверти стало ясно – химчане победу уже не упустят – глубины состава казанцам явно не хватило. Итог – 65:78 - для УНИКСа это второе поражение в сезоне, и второе подряд в двух турнирах.