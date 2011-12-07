Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС в Химках не сумел сдержать Шведа и партнеров

Казанцы начали матч чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» без Шелекето, Эджима и Моргана. Так что нагрузка на остальных игроков была запредельной.
А туту еще пошли трехочоквые у Шведа, но казанцы упрямо защищались, и всего три очка вели химчане после первой четверти, а во второй казанцы дважды вырывались вперед. Однако три фола получил  Клименко и уселся на лавку. И в начале третьей четверти «Химки» вырвались вперед уже на 14 очков – 49:35.И к последнему перерыву химчане уже вели крупно – 59:43. К четвертой четверти стало ясно – химчане победу уже не упустят – глубины состава казанцам явно не хватило. Итог – 65:78 -  для УНИКСа это второе поражение в сезоне, и второе подряд в двух турнирах.
КВ
Лента новостей