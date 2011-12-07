«Казаночка» добыла в Сыктыкаре еще две победы

Баскетболистки «Казаночки» сои очередные матчи в чемпионате Суперлиги проводили в Сыктывкаре против местной «Ники», и одержали две уверенные победы – 96:73 и 78:60. Теперь 6-7 декабря на своем паркете наши девушки примут в двух матчах команду «УГМК-Юниор». Наши девушки, одержав 12 побед в 12 матчах, лидируют в турнирной таблице.