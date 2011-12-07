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Московский «Локомотив» в Лиге чемпионов дома обыграл «Галатасарай»

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своем поле сумел переиграть «Галатасарай».
Москвичи открыли счет на 43-й минуте – после удара Крыховяка «отличился» Райан Донк: автогол получился пусть и корявым, но своевременным. А на 54-й минуте Игнатьев удвоил результат – 2:0. Так «Локо» одержал в этом сезоне свою первую победу в Лиге чемпионов. И принес России рейтинговые очки. Последний матч в группе «Локо» проведет против «Шальке-04». При этом железнодорожники еще сохраняют шансы выступления в Лиге Европы.
КВ
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