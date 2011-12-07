Станислав Галиев: Сегодня все решил быстрый гол

- Мы готовились тщательно, у нас сейчас команда на подъеме, это отлично. Налаживаем свою игру от матча к матчу. У ребят все получается. Надеюсь, будем продолжать играть также по нарастающей и все будет получаться.- Тяжело игралось без Постмы и Ландера?- Хорошо Азеведо с Секачем и Зариповым сыгрались, у них дай Бог будет продолжаться. Но Антона все же не хватает. Сегодня все решил быстрый гол, где-то «Торпедо» надломилось. Мы не стали баловаться, даже в третьем периоде играли грамотно позиционно.- Как оцените достижение Даниса Зарипова?- Это внушительная цифра, каждому в нашей раздевалке посчастливилось, что мы играем вместе с ним. Это большой опыт, он – легенда нашего хоккея, дай Бог ему столько же еще сыграть.- Подарок приготовили для Даниса Зарипова?- Если честно нет. Думали, что он сам нам приготовит подарок к дате.- Сами готовы столько сыграть?- Если здоровье позволит, да.- «Локомотив» в последнее время обыгрывает «Ак Барс». Как готовитесь к игре?- Надеюсь, после «Локомотива» у нас будет семь побед подряд. Собермся, тренер объяснит, как надо играть, подготовит нас и все получится, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».