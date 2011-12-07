«Барс» в Новокузнецке проиграл местному «Металлургу»

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Барс» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу» — 3:5.

Казанцы первыми открыли счёт в игре — на седьмой минуте отличился Александр Хованов. Во втором периоде «Кузня» восстановила статус-кво. Зато в заключительном отрезке матча команды разразились голами: в начале периода Новокузнецк реализовал большинство, а спустя три минуты пропустил в меньшинстве. В середине периода «Кузня» за шесть минут забросила ещё три шайбы, на что «Барс» ответил голом в большинстве.

После 25 матчей команда из Казани идёт шестой, набрав 33 очка.