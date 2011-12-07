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«Ак Барс» в Москве уступил ЦСКА

Вновь в воротах «Ак Барса» оказался Подъяполький. И именно ему было суждено пропустить первые две шайбы от Кирилла Капризова – 2:0.
В концовке первого периода казанцы получили право на реализацию большинства, но шанса своего не использовали. Во втором периоде казанцы пропустили еще, и лишь затем Основин с передачи Зарипова один гол отыграл – 1:3. Конец второго периода.А вот в третьем периоде Секач сократил отставание – 2:3. И это была уже его 19-я шайба в сезоне.Далее пошла равная игра, но в счете вели армейцы. На последней минуте казанцы сняли вратаря, но дальний бросок Григоренко по пустым воротам принес победу армейцам – 4:2.
КВ
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