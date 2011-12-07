Неожиданное поражение «Динамо»

Динамовцы Казани после победы в Москве в матче чемпионате России по хоккею с мячом с местным «Динамо» имели все шансы переиграть дома «Мурман», и повели в счете – 1:0. Но гости сначала сравняли счет, а до конца первого тайма вышли вперед – 1:3.Во втором тайме казанцы счет сравняли (Обухов, Ибрагимов), но нелепая ошибка в обороне привела к поражению – 3:4.