Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Неожиданное поражение «Динамо»

Неожиданное поражение «Динамо»
Динамовцы Казани после победы в Москве в матче чемпионате России по хоккею с мячом с местным «Динамо» имели все шансы переиграть дома «Мурман», и  повели в счете – 1:0. Но гости сначала сравняли счет, а до конца первого тайма вышли вперед – 1:3.Во втором тайме казанцы счет сравняли (Обухов, Ибрагимов), но нелепая ошибка в обороне привела к поражению – 3:4.
КВ
Лента новостей