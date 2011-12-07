Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ак Барс» на своем льду уступил «Автомобилисту» в серии буллитов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» на льду «Татнефть-Арены» принимали лидера «Востока» - екатеринбургский «Автомобилист», и в серии буллитов уступили – 1:2.
Гости первыми открыли счет - Голышев с острого угла подправил шайбу в ворота Подъяпольского в большинстве – 0:1. Хозяева также в большинстве сумели отыграться – за три секунды до первого перерыва Роб Клинкхаммер сумел пробить голкипера Коваржа – 1:1. Больше с игры шайб заброшено не было, и в овертайме в том числе. А вот в серии буллитов гости смогли отличиться трижды, а вот хозяева - лишь дважды. Теперь «Ак Барс» дважды сыграет в Москве – с ЦСКА и «Спартаком».
КВ
Лента новостей