«Ак Барс» на своем льду уступил «Автомобилисту» в серии буллитов

Гости первыми открыли счет - Голышев с острого угла подправил шайбу в ворота Подъяпольского в большинстве – 0:1. Хозяева также в большинстве сумели отыграться – за три секунды до первого перерыва Роб Клинкхаммер сумел пробить голкипера Коваржа – 1:1. Больше с игры шайб заброшено не было, и в овертайме в том числе. А вот в серии буллитов гости смогли отличиться трижды, а вот хозяева - лишь дважды. Теперь «Ак Барс» дважды сыграет в Москве – с ЦСКА и «Спартаком».