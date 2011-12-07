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«Ак Барс» за девять матчей до плей-офф

Казанский «Ак Барс», наиграв в новом году несколько матчей регулярного чемпионата, выбрался на учебный сбор в ОАЭ. Затем состоялся «Матч звезд КХЛ», который был чересчур заорганизован. А уже потом казанцы съездили в Хельсинки, где не без проблем одержали победу. Но вот, вернувшись домой, «Ак Барс» уступил «Трактору», забросив в ворота соперника всего одну шайбу.
После этого поражения казанцы скатились уже на пятое место на «Востоке», а ведь до плей-офф осталось всего ничего - девять матчей. Наверняка «барсы» смогут несколько поправить положение. Вот только как? В этом сезоне уже по традиции на казанскую команду обрушилась череда травм. Место в воротах 11 матчей подряд занимает Подъяпольский, а на замену ему может выйти разве что Шарыченков. Эмиль Гарипов вновь проходит медобследование в Германии, и пока неясно, когда же он сможет полноценно вернуться в строй. Так что перспектива подойти к плей-офф с одним основным вратарем вполне конкретна. Да и с защитниками команду весь сезон лихорадит - травмы и их не обходят стороной. Так что ни о каком стабильном сочетании пар защитников речь уже не идет. Вернулись в строй Малыхин и Ландер, но ни Зарипов, ни Ткачев, ни Попов особой результативностью в этом сезоне не выделяются. Да и в целом казанцы стали мало забивать. Между тем осталось сыграть с теми соперниками, которых «барсам» всегда было трудно побеждать.Судите сами. После домашнего матча против «Автомобилиста» казанцы поедут в Москву, где сыграют с ЦСКА и «Спартаком». Затем уже дома примут «Торпедо» и опять ЦСКА. Потом выезд в Екатеринбург и игра дома с «Магниткой». А завершат «регулярку» наши парни в Уфе и Магнитогорске. Даже неспециалисту понятно: в каждой игре за очки надо будет сражаться до последнего. И неясно теперь, на что же может рассчитывать «Ак Барс» в этом сезоне. Никаких ожидаемых усилений команда не произвела. Так что надеяться можно только на то, что есть сейчас в составе.
КВ
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