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Татарстанцы Никита Шлейхер и Карина Шкляр поборются за место в сборной на Кубке России по прыжкам в воду

В Саранске стартовал Кубок России по прыжкам в воду.
На чемпионате выступают два спортсмена из Казани, представляющих клуб «Синтез» - Никита Шлейхер и Карина Шкляр. По итогам чемпионата будет определен состав сборной России для выступления на международных соревнованиях.
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