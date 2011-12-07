Иван Коновалов не полетел с «Рубином» на второй сбор

26-летний голкипер не полетел с «Рубином» в Турцию на второй сбор. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Вместо него к тренировочному процессу привлечён 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России 2005 года рождения Никита стал победителем престижного турнира развития UEFA.

Уточняется, что у Коновалова есть предложения от нескольких клубов. Контракт вратаря с «Рубином» истекает в июне 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

Иван Коновалов не появлялся на поле с сентября 2019 года, когда провёл в воротах кубковый матч с «Химками» (0:3). Всего голкипер отыграл 20 встреч в РПЛ, пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности.