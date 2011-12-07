Джордже Деспотович обещал показать лучшую игру в ближайшем туре

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович опубликовал новый пост в своём Instagram, в котором пообещал показать лучшую игру в ближайшем туре.

«Subota 14h igra goda. Custvuyu sebya lucce pokazhu na polu…», — написал форвард.

На пост нападающего отреагировал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий: «Ловлю на слове».

Также Деспотович вступил в полемику с одним из подписчиков, который покритиковал игрока за «хождение по полю пешком».

«I peshkom ya lucci», — парировал форвард.

Последний раз лучший бомбардир «Рубина» забивал 19 марта во встрече с «Химками». Безголевая серия игрока достигла четырёх встреч подряд.

Матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» состоится 1 мая.