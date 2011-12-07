«Химки» могут стать частным клубом и остаться в ФНЛ

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
С вероятностью в 80% «Химки» не станут выступать в РПЛ в новом сезоне, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в клубе. Право повыситься в классе «Химки» получили по итогам досрочно завершенного сезона в ФНЛ.
Подмосковный клуб может стать частным, но продолжит выступать в ФНЛ, а ставка будет сделана на молодых футболистов. Сейчас львиная доля финансирования поступает из бюджета Московской области и городского округа Химки.
«Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка», — заявил в источник ТАСС.
Напомним, что «Химки» выступали в РПЛ в 2007–2009 годах. Высшим достижением клуба было 9-е место в турнирной таблице. В розыгрыше Кубка России 2004/05 команда дошла до финала, но проиграла ЦСКА.