Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба. Причиной тому стала публикация совместных фото с футболистом из «Крыльев Советов» Сафой Хади, на которых было видно, как спортсмены нарушают регламент.

В профиле инстаграм-блогера Катерины Гайсиной появилось видео, на котором видно, как футболист проводит время в ресторане с бывшей супругой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой и ее сына. Впрочем, после ролик был удален.