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Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана

Ролик, на котором можно было увидеть, как Азмун отдыхает в ресторане, был опубликовано в Instagram Екатерины Гайсиной, но в скором времени был удален.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба. Причиной тому стала публикация совместных фото с футболистом из «Крыльев Советов» Сафой Хади, на которых было видно, как спортсмены нарушают регламент.

В профиле инстаграм-блогера Катерины Гайсиной появилось видео, на котором видно, как футболист проводит время в ресторане с бывшей супругой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой и ее сына. Впрочем, после ролик был удален.

КВ
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