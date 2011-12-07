Два вратаря «Рубина» претендуют на приз имени Льва Яшина

Два голкипера «Рубина» — Юрий Дюпин и Никита Медведев — претендуют на приз имени Льва Яшина. Данная награда вручается лучшему российскому вратарю по итогам сезона. Голосование организовано изданием «КоммерсантЪ».

Самым титулованным российским голкипером является Игорь Акинфеев, который получал награду десять раз.

Юрий Дюпин в минувшем сезоне провёл 27 матчей и пропустил 28 мячей, а девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Никита Медведев принял участие в пяти матчах, пропустил семь голов и дважды отстоял «на ноль».