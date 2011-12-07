Владимир Путин высказался о результатах футбольной и хоккейной сборных РФ

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал последние результаты футбольной и хоккейной сборных РФ. Футболисты не сумели преодолеть групповой этап Евро-2020, а хоккейная сборная вылетела в четвертьфинале ЧМ-2021.

Президенту был задан следующий вопрос: «Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда».

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, неудачи. Ну то, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу — это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным.[…] Но в таких случаях, как обычно, нет ничего личного — просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший», — заявил Путин.

Отметим, что сегодня в Москве состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза. По его итогам работа главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. Тем не менее, специалисту оказали доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера национальной команды.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — заявил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с «Р-Спорт».