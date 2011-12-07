«Арсенал» — «Рубин»: эксперты считают казанцев фаворитами в выездном матче в Туле

Сегодня в Туле будет сыгран матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и местный «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

У противостояния есть сразу несколько предматчевых подоплек.

Во-первых, «рубиновые» уже 9 матчей подряд не проигрывают «оружейникам» (6 побед и 3 ничьи). Если подопечные Леонида Слуцкого смогут добиться успеха и сегодня, то они доведут серию до круглого числа — 10 матчей без поражений.

Во-вторых, в составе хозяев поля выступают сразу пять бывших игроков «Рубина»: нападающий Евгений Марков, полузащитники Зурико Давиташвили и Владислав Пантелеев, а также защитники Тарас Бурлак и воспитанник казанцев Данил Степанов.

В-третьих, фигура главного арбитра. Сергей Иванов, который обслужит сегодняшнюю встречу, в прошлом сезоне попал в немилость наставнику «рубиновых» и болельщикам из Казани. Напомним, что в первом туре прошлого сезона РПЛ Иванов был назначен на домашний матч «Рубина» с «Локомотивом». В той встрече судья удалил защитника хозяев Сильвие Бегича и самого Леонида Слуцкого, который протестовал против спорного решения специалиста о неназначении 11-метрового в ворота «железнодорожников» за фол на Игнатьеве.

После завершения матча («Рубин» уступил 0:2) пресс-служба клуба иронично признала лучшим игроком встречи Иванова, а Слуцкий и вовсе потребовал отстранения арбитра от работы.

Футбольные эксперты закономерно считают команду из столицы Татарстана фаворитом в матче, и дают на ее победу коэффициент в районе 2.3, на тот же самый исход в пользу Тулы — около 3.2.

Напомним, что в последней встрече двух коллективов «Рубин» одержал волевую победу со счетом 4:2, проигрывая по ходу матча в два мяча. Тогда голами в составе казанцев отметились Деспотович, Макаров, Старфельт и Костюков.