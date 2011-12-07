Хоккеисты «Нефтехимика» уступили «Салавату» на своем льду

Хоккейный «Нефтехимик» в очередной раз уступил «Салавату Юлаеву». Контрольный поединок продолжался вплоть до серии буллитов, в которых сильнее оказались гости. «Волкам» удалось отыграть в третьем периоде со счета 1:4 и перевести игру в овертайм, но и он не выявил победителя, а послематчевая серия бросков не принесла удачи хозяевам, которые ни разу не смогли пробить голкипера уфимцев.

Заброшенными шайбами отличились Кузьмин, Башкиров, Амиров и Лисовец — у команды из Башкортостана; Порядин, Хайруллин, Шиксатдаров и Шафигуллин — у нижнекамцев.

Отметим, что «Нефтехимик» уже почти три года не может обыграть «Салават» ни в официальных, ни в товарищеских встречах. Последняя победа татарстанцев над соперником датируется 16-м сентября 2018 года.