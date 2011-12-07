Итоги КДК РФС: челнинский КАМАЗ заплатит 130 тысяч рублей штрафов, а «Рубин» - 5 тысяч

По итогам прошедших туров ФНЛ и РПЛ две команды из Татарстана получили штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. «Автозаводцы» должны будут заплатить 130 тысяч рублей, а «Рубин» — всего 5 тысяч.

К футбольному клубу из Набережных Челнов по итогам матча с «Олимпом-Долгопрудный» набралось сразу несколько замечаний. Во-первых, в 10 тысяч рублей было оценено скандирование болельщиками ненормативной лексики в чаше стадиона, и в 20 тысяч — отсутствие масок и перчаток. Во-вторых, 100 тысяч КАМАЗ должен будет заплатить «за необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, а также отсутствия удостоверений у сотрудников ЧОП/КРС».

Двукратный чемпион России в матче первого тура РПЛ против «Спартака» нарушил лишь официальное требование о наличии масок и перчаток у болельщиков и зрителей в чаше «Ак Барс арены». Провинность была оценена в 5 тысяч рублей.