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Казанский «Рубин» сразится с польским «Ракувом» в квалификации Лиги конференций

Соперники команды Слуцкого — дебютанты еврокубковых соревнований.

Польский «Ракув» из Ченстоховы — соперник «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций (нового еврокубка под эгидой УЕФА). Команда Марека Папшуна переиграла литовскую «Судуву» по серии пенальти (4:3) и теперь ей предстоит встреча с двукратным чемпионом России.

Первую игру подопечные Слуцкого сыграют на выезде, 5 августа, в городе Бельско-Бяла (ченстоховцы проводят домашние матчи в еврокубках на чужом стадионе). Ответная игра состоится на «Ак Барс арене» 12 августа.

Напомним, что клуб из столицы Татарстана впервые с 2015 года сыграет в еврокубках. Лига Конференций - новый европейский клубный турнир, прародителем которого является Кубок Интертото, упраздненный в 2088 году.

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