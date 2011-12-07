Разгром на Центральном. «Копенгаген» не оставил камня на камне от жодинского «Торпедо-Белаз»

Бывшая домашняя арена казанского «Рубина» не принесла удачи «Торпедо-Белаз», который накануне разгромно проиграл датскому «Копенгагену» во втором матче квалификации Лиги Конференций. В ворота Владимира Бушмы залетело целых пять безответных мячей. Дублями в составе «горожан» отметились сразу два 18-летних нападающих — Расмус Хойлунд и Виллиам Бовинг, еще один гол забил Кевин Дикс.

Результат двухматчевого противостояния поражает. Команда из Белоруссии уступила «Копенгагену» с общим счетом 1:9. Более чем в пятидесяти оставшихся пар по второму раунду квалификации больше мячей забили только «Нью Сейнтс» — «Кауно Жальгирис» (10:1 в пользу валлийцев), «Шленск» — «Арарат» (7:5 в пользу Польши), «Коннас-Ки» — «Приштина» (6:5 в пользу косоваров)

Отметим, что вчерашний день стал одним из самых неудачных в истории для всего белорусского футбола. В параллельных матчах брестское «Динамо» уступило чешской «Виктории» с общим счетом 2:4, многократный чемпион страны БАТЭ провалил концовку второй встречи с батумским «Динамо», общий счет так же 2:4, а действующий чемпион «Шахтер» и вовсе проиграл в обеих встречах скромнейшей люксембургской «Фоле» с общим счетом 1:3. Таким образом нынешний розыгрыш еврокубков для Белоруссии был завершен досрочно.