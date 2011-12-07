«Динамо-Ак Барс» стало вторым на Кубке губернатора Калининградской области

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» финишировали на втором месте по итогам Кубка губернатора Калининградской области. Соревнования проходили 27–29 августа.

В первый игровой день казанские волейболистки уступили калининградскому «Локомотиву», 0:3. Затем «Динамо-Ак Барс» обыграло сборную России, а в заключительный день соревнований удалось одолеть «Уралочку-НТМК» в пяти сетах, проигрывая по ходу матча 0:2.

Победителем турнира стал «Локомотив», а сборная России проиграла три матча из трёх. Добавим, что Ирина Королева признана лучшей блокирующей турнира.