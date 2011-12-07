Джордже Деспотович спас «Рубин» от поражения в День Республики

«Рубин» разошёлся вничью с «Тамбовом» в матче шестого тура РПЛ — 2:2. В составе казанцев дублем отметился форвард Джордже Деспотович.

Счёт в матче открыл «Тамбов» на 15-й минуте, когда Александр Карапетян идеально замкнул головой навес с фланга. Но «Рубин» сравнял счёт до ухода на перерыв: Джордже Деспотович поборолся за мяч с Рыжиковым, вратарь сумел зафиксировать снаряд, но в его руку врезался защитник Ойеволе. Голкипер выронил мяч и Деспотовичу оставалось лишь добить его в ворота.

На 84-й минуте пришёл черёд допустить ошибку Дюпину — вратарь пошёл на перехват навеса, но уронил мяч. Игроки «Тамбова» в штрафной доставили его Павлу Карасеву, который поразил пустые ворота. Спаслись казанцы на последней минуте основного времени, когда подачу с углового головой замкнул Деспотович.

После шести туров в активе «Рубина» восемь очков, «Тамбов» же остался в зоне стыковых матчей с четырьмя очками.