«Нефтехимик» и «Томь» обошлись без голов

В 6-м туре ФНЛ «Нефтехимик» гостил в Томске у местной «Томи». Встреча завершилась нулевой ничьей. По заработанным жёлтым карточкам у команд тоже оказалось равенство — 3:3.

В активе «Нефтехимика» стало 11 очков, а «Томь» набрала второе очков в этом сезоне и отдалилась от последнего места в турнирной таблице.

В других матчах тура «Спартак-2» дома проиграл «Краснодару-2» (1:2), с таким же счётом СКА одолел «Шинник», «Оренбург» был сильнее «Волгаря», а «Нижний Новгород переиграл «Текстильщик». «Енисей» дома обыграл «Крылья Советов» (3:1), брянское «Динамо» с минимальным счётом одолело «Иртыш», «Алания» в гостях не оставила шансов «Чертаново» (3:0), а «Торпедо» разгромило «Велес» (5:0).