В интернете появилась петиция в поддержку черлидерш «Ак Барса»

Болельщики хоккейного клуба «Ак Барс» создали петицию с требованием вернуть девушек из группы поддержки «Bars Angels».

«Девушки уже стали частью истории и гордостью клуба. Команде и болельщикам плохо без них. Просим вас, поддержать девушек и вернуть их на трибуны стадиона», — говорится в петиции.

Информацию о том, что «Ак Барс» отказался от поддержки девушек, подтвердила «Казанским ведомостям» одна из участниц «Bars Angels».

«Было неожиданно получить такую информацию, ждали уже начало тренировок, но пришла такая информация. Очень сильно расстроились. Я три года там танцевала, думала, что вот вот опять испытаю эмоции от матчей, но все резко оборвалось», — рассказала собеседница издания.

Напомним, что на матчах «Ак Барса» в новом сезоне не будет танцующих девушек. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.