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Динамовцы Казани все ближе к очередному чемпионству

В чемпионате России по хоккею на траве среди мужских команд динамовцы Казани в Екатеринбурге дважды обыграли местный клуб «Динамо-Строитель» - 5:1 и 5:3.
Таким образом, подопечные Араика Маргараня в двух оставшихся матчах сыграют дома с аутсайдерами турнира – командой «Тана» и, лидируя на три очка, имеют отличные шансы стать чемпионами страны в 16-й раз.
КВ
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