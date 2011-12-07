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Казанский УНИКС проиграл ЦСКА на Мемориале Гомельского

Баскетболисты казанского УНИКСа на традиционном Мемориале Александра Гомельского уступил московскому ЦСКА – 65:96 (15:21, 16:21, 18:27, 16:27).
Теперь москвичи в финале турнира сыграют с турецким клубом «Анадолу Эфес». В составе УНИКСА 11 очков набрал новичок Эрик Макколлум. Впервые после трамы сыграл за казанцев Костас Каймакоглу.В матче за третье место волжане сыграют с гречиским «Олимпиакосом».
КВ
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