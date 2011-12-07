Казанский УНИКС проиграл ЦСКА на Мемориале Гомельского

Теперь москвичи в финале турнира сыграют с турецким клубом «Анадолу Эфес». В составе УНИКСА 11 очков набрал новичок Эрик Макколлум. Впервые после трамы сыграл за казанцев Костас Каймакоглу.В матче за третье место волжане сыграют с гречиским «Олимпиакосом».