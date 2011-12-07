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Женская сборная России по волейболу с победы начала чемпионат мира в Японии

Женская сборная России по волейболу с победы начала чемпионат мира в Японии
Волейболистки сборной России стартовали на чемпиоанте мира в Японии с победы, в трех сетах переиграв сборную Тринидада и Тобаго – 3:0 (25:21, 25:11, 25:12). Самой результативной у россиянок стала Наталья Гончарова – 13 очков.Россиянкам в группе предстоит еще сыграть с Таиландом, Азербайджаном, США и Южной Кореей.
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