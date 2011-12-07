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Матч КАМАЗа не состоится из-за вспышки COVID-19 в стане соперника

Пермский клуб посадили на карантин.

Ближайший матч ПФЛ между челнинским КАМАЗом и «Звездой» не состоится, сообщает официальный сайт пермского клуба. Причина — положительные результаты тестирования на COVID-19 у нескольких футболистов.

Также будет отменён кубковый матч «Звезды» против «Оренбурга», который должен был пройти 30 сентября.

Напомним, что в текущем сезоне по той же причине не состоялась встреча между КАМАЗом и ижевским «Зенитом». Тогда клуб из Удмуртии получил техническое поражение.

КВ
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