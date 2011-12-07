СМИ: «Ак Барс» задумался об обмене Бурмистрова

В «Ак Барсе» задумались об обмене 28-летнего нападающего Александра Бурмистрова, утверждает портал metaratings.ru. На данный момент хоккеист не набрал оптимальную форму и его игра не впечатляет тренерский штаб казанцев.

Бурмистров присоединился к «Ак Барсу» в межсезонье, вернувшись из «Салавата Юлаева». В восьми матчах «регулярки» форвард отличился лишь передачей в игре с минским «Динамо» (5:4) и голом в ворота «Сочи» (4:0). Вчера казанцы проиграли второй матч подряд, уступив «Торпедо» (2:4).