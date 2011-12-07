Пол Постма признан лучшим защитником недели в КХЛ

Защитник казанского «Ак Барса» Пол Постма решением совета лиги был признан лучшим защитником. В четырех выездных матчах он вмесмте с командой одержал три победы и набрал 5(1+4) очка. Его шайба в ворота «Амура» стала победной.Постма заблокировал пять бросков соперников и совершил три силовых приема. Его показатель полезности - +4.