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Пол Постма признан лучшим защитником недели в КХЛ

Пол Постма признан лучшим защитником недели в КХЛ
Защитник казанского «Ак Барса» Пол Постма решением совета лиги был признан лучшим защитником. В четырех выездных матчах он вмесмте с командой одержал три победы и набрал 5(1+4) очка. Его шайба в ворота «Амура» стала победной.Постма заблокировал пять бросков соперников и совершил три силовых приема. Его показатель полезности - +4.
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